POL-PB: Strohlager ein Raub der Flammen geworden

33161 Hövelhof (ots) - 33161 Hövelriege, Alte Poststraße Samstag, 20.08.2022, 14:49 Uhr Eine Gruppe von mehreren Rad fahrenden Kindern/Jugendlichen eines Radsportvereins aus Bielefeld, in Begleitung erwachsener Trainer, befuhr die Alte Poststraße aus Rtg. Detmolder Straße in Rtg. Hövelrieger Straße. In diesem ...

mehr