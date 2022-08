Polizei Paderborn

POL-PB: Großbrand in Bad Wünnenberg am Samstagabend mit hohem Sachschaden

33181 Bad Wünnenberg (ots)

33181 Bad Wünnenberg, Burgstraße

Samstag, 20.08.2022, 19:24 Uhr Großbrand eines Rohbaus an der Burgstraße

Zum Ereigniszeitpunkt wurde der Feuerwehrleitstelle der Brand eines Rohbaus an der Burgstraße, Ortsausgang Rtg. Alme gemeldet. Bei Eintreffen der Polizei stellte diese fest, dass die Feuerwehr bereits mit vielen Kräften vor Ort die Löscharbeiten eingeleitet hatte. Bei dem Gebäude handelt es sich um den Rohbau eines ein ca. 40 mal 25m großen Wohn- und Geschäftsgebäudes. Die Besonderheit des Rohbaus ist, dass er komplett aus Holz erstellt wurde. Durch den Brand entstand Totalschaden am Gebäude. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf mindestens 1 Mio Euro. Die Feuerwehr forderte für die Abrissarbeiten das THW zur Einsatzstelle an. Derzeit ist innerorts in Bad Wünnenberg eine Umleitung eingerichtet, da die Burgstraße in Höhe der Einsatzstelle nicht befahren werden kann. Es kam niemand zu Schaden. Die Ermittlungen zur Ursache des Brandes können durch die Kriminalpolizei vermutlich erst am Montagmorgen aufgenommen werden.

