POL-PB: Verunfallter Radfahrer am Samstagabend in Paderborn

Samstag, 20.08.2022, 22:08 Uhr Verkehrsunfall mit schwer verletztem Radfahrer

Ein 44jähriger Radfahrer befuhr den Inselspitzweg in Richtung Paderhalle. Dort kam mit seinem Fahrrad vom Weg ab und stürzte in die Pader. Der Radfahrer wurde vor Ort vom Notarzt behandelt und schwer verletzt einem Krankenhaus zugeführt. Der Radfahrer gab vor Ort an, aufgrund der schlechten Beleuchtung in die Pader gefahren zu sein.

