Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Gelsenkirchen: Gemeinsame Pressemitteilung von Staatsanwaltschaft Essen und Polizei Krefeld: Nach Verkehrsunfall: Lkw-Fahrer nach Sturz auf den Kopf im Krankenhaus

Krefeld (ots)

Am Donnerstag (31. März 2022) gegen 8:20 Uhr verursachte ein 48-jähriger Lkw-Fahrer auf der Bruchstraße in Gelsenkirchen Heßler einen Verkehrsunfall. Er geriet in den Gegenverkehr und stieß dort gegen eine Laterne und ein geparktes Taxi. Da die Vermutung bestand, dass der 48-Jährige Alkohol oder Drogen konsumiert hatte, sollte er zur Blutprobenentnahme auf die Wache gebracht werden. Der Lkw-Fahrer wehrte sich gegen die Maßnahme. Als die eingesetzten Beamten ihn fixieren wollten, sackte er zusammen und stieß zwei Mal mit dem Kopf auf den Asphalt. Auch im Gewahrsam sackte er zusammen und schlug abermals mit dem Kopf auf dem Boden auf. Zur weiteren Behandlung wurde er in ein Krankenhaus gebracht, wo eine Hirnblutung diagnostiziert werden konnte. Es besteht akute Lebensgefahr. Ob die Hirnblutung vor dem Unfall oder durch die Stürze entstanden ist, ist aktuell Gegenstand der Ermittlungen. Aus Neutralitätsgründen hat die Polizei Krefeld die Ermittlungen übernommen. (102)

Original-Content von: Polizeipräsidium Krefeld, übermittelt durch news aktuell