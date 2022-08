Polizei Paderborn

POL-PB: Verkehrsunfall mit 4 verletzten Rad fahrenden Kindern in Hövelriege am Samstagnachmittag

33161 Hövelhof (ots)

33161 Hövelriege, Alte Poststraße

Samstag, 20.08.2022, 14:49 Uhr

Eine Gruppe von mehreren Rad fahrenden Kindern/Jugendlichen eines Radsportvereins aus Bielefeld, in Begleitung erwachsener Trainer, befuhr die Alte Poststraße aus Rtg. Detmolder Straße in Rtg. Hövelrieger Straße. In diesem Bereich war ein 27jähriger mit seinem Pkw in Gegenrichtung unterwegs. Beim Abbiegen nach links in eine Grundstückszufahrt übersah der Pkw Fahrer die entgegenkommende Radfahrergruppe und es kam zur Kollision mit insgesamt 4 männlichen Radfahrern im Alter von 12, 13 (2mal) und 14 Jahren. Glücklicherweise zogen sich die Radfahrer allesamt nur leichte Verletzungen zu und wurden ambulant im Krankenhaus behandelt. Bei dem Unfall wurden alle 4 Fahrräder beschädigt. Nach Angaben der Trainer handelt es sich dabei allerdings um hochwertige Sportgeräte/Rennräder, so dass der Sachschaden bei ca. 40 000 Euro liegen könnte.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell