Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Ungebetene Gäste am Wochenende unterwegs - Kripo sucht Zeugen

Neuss, Meerbusch (ots)

Am Sonntag (03.04.) wurde die Polizei nach Meerbusch-Büderich an die Hindenburgstraße gerufen. In der Zeit von 13:15 bis 17 Uhr brachen Unbekannte in das Haus ein und entwendeten nach ersten Informationen Schmuck. Die Beamten stellten Hebelspuren an der Eingangstür fest. Ein Polizeihubschrauber war in die Fahndung mit eingebunden.

Die Polizei bekam zusätzlich Kenntnis von zwei versuchten Einbrüchen am Samstag (03.04.) in Neuss. An der Oberstraße wurde eine Eingangstür in der Zeit zwischen 14:20 und 15:30 Uhr gewaltsam angegangen. Die Täter gelangten glücklicherweise nicht ins Wohnungsinnere. Auch an der Klarissenstraße versuchten Unbekannte eine Eingangseingangstür aufzuhebeln. Der Tatzeitraum liegt zwischen 12 und 20:45 Uhr.

Die Kripo hat in allen Fällen die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen werden gebeten unter der Rufnummer 02131 300-0 ihre Hinweise dem Kommissariat 14 mitzuteilen.

Die Polizei rät: Einbruchmeldeanlagen können dabei helfen, Einbrüche zu verhindern. Die Anlagen sollten aber mit mechanischer Sicherungstechnik sinnvoll kombiniert werden. Wie das geht, wissen die Fachberater vom Kommissariat Prävention, die ebenfalls unter der Rufnummer 02131 300-0 erreichbar sind.

