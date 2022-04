Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Unbekannter erbeutet Bargeld in Spielhalle - Polizei ermittelt

Dormagen (ots)

Am Montagmorgen (04.04.) erbeutete ein unbekannter Mann Bargeld in einer Spielhalle an der Knechtstedener Straße in Dormagen.

Gegen 9 Uhr betrat er das Gebäude und sprach eine Angestellte an. Über dem Arm trug er eine Zeitung, mit der die Hand verdeckt wurde. Den Arm erhob er und forderte Geld. Nach einem kurzen Wortgefecht lief die Frau aus der Spielhalle und rief um Hilfe. Der Tatverdächtige griff derweil in die Kasse und entwendete Bargeld. Er flüchtete unerkannt in Richtung Weilerstraße/Heesenstraße.

Der Unbekannte war von schlanker Statur und etwa 25 Jahre alt. Bekleidet war er mit einer dunkelblauen Jacke mit Wintermütze, einer schwarzen Hose sowie schwarzen Schuhen mit weißer Sohle. Besonders auffällig sollen seine blauen Augen gewesen sein.

Eine Fahndung durch die Polizei verlief bislang ohne Erfolg.

Die Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen im Tatortbereich gemacht haben oder Hinweise auf die Identität des Mannes geben können, sich mit der Kriminalpolizei (Kommissariat 25) unter der Telefonnummer 02131 300-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell