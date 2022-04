POL-NE: Polizei sucht Eigentümer von schwarz/weißem Herren-Mountainbike

Jüchen (ots) - Am Donnerstagvormittag (31.03.), kurz vor 11:00 Uhr, fiel einer Streifenbesatzung an der Odenkirchener Straße ein 37 Jahre alter Mann auf. Bei der Kontrolle des Jücheners fanden die Beamten in einer Plastiktüte und einem Lederetui insgesamt 21 Konsumeinheiten (sogenannte Bubbles) mit Heroin. Nach ersten Ermittlungen der Polizei hatte der Mann das Rauschgift in den Niederlanden gekauft und nach ...

