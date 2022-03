Polizei Hagen

POL-HA: Öffentlichkeitsfahndung wegen des Verdachts des Computerbetruges - Wer kennt diese Frau?

Hagen-Altenhagen (ots)

Bereits am Montag (13.12.2021) stahl eine bislang unbekannte Täterin einer 61-jährigen Frau in einem Altenhagener Supermarkt die Geldbörse. Die Hagenerin war, gegen 11:45 Uhr, in dem Lebensmittelgeschäft in der Zollstraße einkaufen. An der Kasse stellte sie fest, dass ihr Portemonnaie aus der Handtasche gestohlen wurde. In diesem befand sich unter anderem eine ec-Karte. Die unbekannte Täterin nutzte diese noch am selben Tag, um damit an einem Geldautomaten einen vierstelligen Betrag vom Konto der 61-Jährigen abzuheben. Dabei wurde sie von einer Überwachungskamera der Bankfiliale gefilmt. Nun liegt ein gerichtlicher Beschluss zur Veröffentlichung der dabei entstandenen Aufnahmen vor. Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zur Identität oder zum Aufenthaltsort der Frau machen können, sich unter der Rufnummer 02331-986 2066 zu melden. (sen) Das Foto finden Sie hier: https://url.nrw/TV18032022

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell