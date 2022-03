Polizei Hagen

POL-HA: Cannabispflanzen in Wohnung eines 38-Jährigen gefunden - Einsatz wegen eines ausgelösten Rauchmelders

Hagen-Boele (ots)

Bei einem Einsatz wegen eines ausgelösten Rauchmelders fanden Polizeibeamte am Donnerstagmorgen (17.03.2022) in der Wohnung eines 38-jährigen Mannes in Boele professionell angepflanzte Cannabispflanzen. Gegen 07.30 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei zu dem Mehrfamilienhaus in der Hagener Straße gerufen, weil in einer der Wohnungen ein Rauchmelder angeschlagen hatte. Es stellte sich heraus, dass der 38-jährige Bewohner der Wohnung eine Pizza im Backofen hatte anbrennen lassen. Der Rettungsdienst brachte den Hagener wegen des Verdachts auf eine Rauchgasvergiftung zunächst in ein nahegelegenes Krankenhaus. Während des Einsatzes fanden Beamte der Feuerwehr und der Polizei in seiner Wohnung eine Pflanzenaufzuchtstation, in der sich mehrere Cannabispflanzen befanden. Kurz darauf kam der 38-Jährige zum Einsatzort zurück und versuchte sich zunächst, vor den Polizeibeamten zu verstecken. Diese fanden ihn jedoch im Keller des Hauses und nahmen ihn vorläufig fest. Die Cannabispflanzen und die dazugehörige Aufzuchtstation beschlagnahmten die Polizisten und leiteten ein Strafverfahren wegen des illegalen Anbaus von Betäubungsmitteln ein. Der 38-Jährige wurde inzwischen wieder aus dem Polizeigewahrsam entlassen. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen. (sen)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell