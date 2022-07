Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Vier Verletzte nach Knallpanne auf der BAB 20, Anschlusstelle Neubrandenburg Ost

Altentreptow (ots)

Auf der BAB 20 auf Höhe der Anschlussstelle Neubrandenburg Ost kam am 03.07.2022 gegen 11:40 Uhr ein in Richtung Stettin fahrender PKW nach rechts von der Fahrbahn ab. Nach einem Reifenplatzer geriet der VW Passat ins Schleudern und überschlug sich. Dabei wurden zwei der Insassen schwer und zwei weitere Mitfahrer leicht verletzt. Alle Verletzten kamen in umliegende Kliniken, am PKW entstand Totalschaden. Die BAB 20 musste in Fahrtrichtung Stettin zum Teil voll gesperrt werden.

