POL-NB: Zwei Schwerverletzte und 50.000 EUR Schaden-Traurige Bilanz nach Verkehrsunfall auf der B 109 zwischen Rathebur und Ducherow (LK VG)

Anklam (LK VG) (ots)

Am Vormittag des 02.07.2022 kam es auf der B109, zwischen Rathebur und Ducherow, zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 60-jähriger Mann kam aus bisher unbekannter Ursache mit seinem PKW in den Gegenverkehr, touchierte dabei den ersten PKW am Seitenspiegel und rammte dann in der weiteren Folge einen zweiten PKW. Der vermeintliche Verursacher und der Fahrer des zweiten PKW wurden dabei schwer verletzt und mussten ins Krankenhaus verbracht werden. Durch fliegende Trümmer wurden dahinter fahrende Fahrzeuge getroffen. An den somit insgesamt sieben beteiligten PKW entstand ein geschätzter Gesamtschaden von 50.000,-EUR. Durch notwendige Straßensperrungen kam es über einen Zeitraum von etwa vier Stunden zu massiven Verkehrsbehinderungen auf der B 109. Die weiteren Ermittlungen zum Verkehrsunfall übernimmt die Kriminalpolizei in Anklam.

