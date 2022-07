POL-NB: Segelschulschiff "Greif" treibt führerlos auf Ryck in Greifswald (VG)

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Segelschulschiff "Greif" treibt führerlos auf Ryck in Greifswald (VG)

Greifswald (ots)

Die Rettungsleitstelle Vorpommern-Greifswald informierte am 03.07.2022, 07.41 Uhr die Polizei, dass das 35 Meter lange Segelschulschiff "Greif" führerlos in Greifswald auf der "Ryck" treibt. Auf dem Schiff befand sich zu diesem Zeitpunkt unberechtigt ein 47-jähriger Mann in einem psychischen Ausnahmezustand. Es besteht der Verdacht, dass der Greifswalder das Schiff vorher losgemacht hat und es dann vom Liegeplatz in Richtung Sperrwerk abgetrieben ist. Der Greifswalder Feuerwehr gelang es mit einem Boot, das Schiff wieder an seinen Liegeplatz zu schieben und festzumachen. Der Störer wurde durch den Rettungsdienst in die Notaufnahme des Greifswalder Klinikums gebracht. Bei der Aktion sind dank des schnellen Handelns der Feuerwehr keine materiellen Schäden entstanden. Die Polizei ermittelt jedoch gegen den 47-Mann wegen gefährlichen Eingriffs in den Schiffsverkehr.

