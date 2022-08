Polizei Paderborn

POL-PB: Schwerer Sturz mit E-Scooter

Lichtenau-Grundsteinheim (ots)

(mb) Eine 60-jährige Frau ist am Mittwoch auf dem Maiweg mit einem E-Scooter verunglückt.

Die Frau war gegen 12.10 Uhr mit ihrem Elektroroller in Richtung Grundsteinheim unterwegs. Sie führte ihren kleinen Hund in einem Rucksack mit. Laut ihren Angaben wurde der Hund unruhig und lenkte sie ab. Die 60-Jährige kam ins Schlingern und stürzte. Sie schlug mit ihrem ungeschützten Kopf auf den Asphalt und verletzte sich schwer. Mit einem Rettungswagen wurde die Verletzte in ein Krankenhaus nach Paderborn gebracht. Der kleine Hund hatte sich nach dem Unfall aus dem Rucksack befreit. Er konnte von Polizisten eingefangen und nach Hause gebracht werden.

