Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Mehrere Personen greifen jungen Mann an

Ludwigshafen-Innenstadt (ots)

Heute Nacht gegen ca. 4 Uhr griffen in der Ludwigshafener Innenstadt acht Männer einen 24 Jahre alten Mann aus Ludwigshafen an. Vorrausgegangen war ein verbaler Streit zwischen dem Geschädigten und einem der Angreifer in der Fußgängerzone. Später traf der Geschädigte in der Berliner Straße auf die Männer, die plötzlich auf ihn einschlugen und traten. Laut dem Geschädigten sei er auch mit einer Eisenstange geschlagen worden. Als der Geschädigte zu Boden ging, liefen die Angreifer in Richtung Fußgängerzone weg. Eine Fahndung nach den Tätern durch die Polizei verlief ergebnislos. Die Angreifer wurden als männlich, ca. 19-29 Jahre alt beschrieben und seien nicht-deutschen Phänotyps gewesen. Der Geschädigte erlitt Platzwunden an Kopf und Gesicht und wurde zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus verbracht. Die Polizei hat Ermittlungen wegen Gefährlicher Körperverletzung aufgenommen. Zeugen der Tat werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Tel. 0621/963-2122 oder per Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

