Polizei Paderborn

POL-PB: Angler-Hütte am Holzbachsee abgebrannt - Polizei sucht Zeugen

Paderborn-Elsen (ots)

(mb) Nach dem Brand der Holzhütte eines Sportangelvereins ermittelt die Polizei wegen Brandstiftung und sucht Zeugen.

In der Nacht zu Mittwoch (24.08.2022) bemerkten Autofahrer kurz nach Mitternacht an der Sandhöfener Straße Feuerschein vom Ufer des Holzbachsees und alarmierten die Feuerwehr. Beim Eintreffen von Polizei und Löschkräften stand die etwa 100 Meter von der Sandhöfener Straße entfernt liegende Holzhütte des Angelvereins in Vollbrand. Sie brannte vollständig ab. Der Schaden liegt nach ersten Schätzungen bei rund 20.000 Euro. Aufgrund von Spuren geht die Kripo davon aus, dass unberechtigte Personen das umzäunte Gelände des Angelvereins in der Nacht genutzt und Feuer entzündet haben. Die Ermittler suchen Zeugen, die Angaben zu verdächtigen Personen machen oder sonst sachdienliche Hinweise geben können: Telefon 05251/3060.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell