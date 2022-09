Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: In Vereinsheim eingebrochen

Gummersbach (ots)

Zwischen 22.30 Uhr am Dienstag und 12.30 Uhr am Mittwoch (31. August) sind Unbekannte in ein Vereinsheim in Gummersbach-Berghausen eingebrochen. Um in das Gebäude an der Hauptstraße zu gelangen, zerstörten die Täter zunächst eine Scheibe der Eingangstür. Bei der Durchsuchung des Vereinsheimes stießen sie auf eine Geldkassette, aus der sie Bargeld erbeuteten. Hinweise zu dem Diebstahl nimmt das Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell