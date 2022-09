Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Zwei Verletzte bei Unfall auf der L 302

Engelskirchen (ots)

Nach einem Verkehrsunfall auf der Landstraße 302 in Engelskirchen-Hardt mussten am Mittwoch (31. August) zwei Autofahrer ins Krankenhaus eingeliefert werden. Gegen 13.50 Uhr war ein Autofahrer mit einem VW aus Richtung der Autobahnanschlussstelle Engelskirchen kommend in Richtung Bickenbach gefahren. Der 82-Jährige aus Reichshof wollte von der L 302 nach links in Richtung der L 136 abbiegen. Dabei kam es zu einem Frontalzusammenstoß mit einem aus Richtung Bickenbach entgegenkommenden Skoda. Der Skodafahrer, ein 54-Jähriger aus Essen, erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen und kam zur weiteren Behandlung in das Gummersbacher Krankenhaus. Der leicht verletzte 82-Jährige wurde in das Krankenhaus Engelskirchen eingeliefert, konnte dies aber nach einer ambulanten Behandlung verlassen. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

