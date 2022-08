POL-GM: Scheiben eingeschlagen

Lindlar (ots) - Vier Räder und die Abgasanlage montierten Diebe in der Nacht von Montag auf Dienstag (30. August) von einem Toyota ab. Der weiße Wagen parkte im Tatzeitraum auf einem Parkplatz in der Montanusstraße in Lindlar-Frielingsdorf. Die Täter nutzten Holzpaletten, um den Wagen aufzubocken. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Rufnummer 02261 81990. Rückfragen von Pressevertretern ...

mehr