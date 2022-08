POL-GM: 17-Jähriger bei Unfall mit Leichtkraftrad schwer verletzt

Wipperfürth (ots) - Bei einem Unfall auf der L 302 in Wipperfürth-Dohrgaul sind am Montagnachmittag (29. August) drei Personen verletzt worden. Ein 73-jähriger Motorradfahrer war mit einer 68-jährigen Sozia (beide aus Hilden) gegen 16.40 Uhr auf der L 302 von Wipperfürth in Richtung Lindlar gefahren. In Dohrgaul bog er zunächst nach links in Richtung Marienheide ab. Weil die Straße dort durch Bauarbeiten gesperrt ...

mehr