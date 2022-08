Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Pedelec-Fahrer bei Sturz schwer verletzt

Hückeswagen (ots)

Ein Pedelec-Fahrer aus Radevormwald ist am Montag (29. August) bei einem Unfall auf der Kreisstraße 11 in Hückeswagen-Neuenherweg schwer verletzt worden. Der 57-Jährige war gegen 16.50 Uhr von Zeugen am Straßenrand liegend aufgefunden worden. Nach bisherigen Erkenntnissen war der Mann auf der abschüssigen Strecke auf den unbefestigten Seitenstreifen geraten und hatte dabei die Kontrolle über sein Pedelec verloren. Er kam zu Fall und zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Nach einer notärztlichen Behandlung vor Ort brachte ihn ein Rettungswagen in das Radevormwalder Krankenhaus.

