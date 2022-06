Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gaggenau - Verfolgungsfahrt

Gaggenau (ots)

Ein 17-jähriger Rollerfahrer hat sich am Montagvormittag eine abenteuerliche Verfolgungsfahrt mit einer Streifenbesatzung des Polizeireviers Gaggenau geliefert. Auf die Anhaltezeichen der Beamten in der Hauptstraße reagierte der Jugendliche nicht, sondern flüchtete in die entgegengesetzte Richtung. Nach einer rasanten Fahrt mit teilweise bis zu 100 Stundenkilometer innerhalb der Ortschaft und waghalsigen Überholmanövern konnte er schließlich gegen 11:30 Uhr in der Friedhofstraße gestellt werden. Bei dem Gefährt handelte es sich mutmaßlich um einen Racing-Roller, an dem keine Kennzeichen angebracht waren. Zur Überprüfung technischer Veränderungen und zur Feststellung der maximalen Fahrgeschwindigkeit wurde das Zweirad sichergestellt und abgeschleppt. Gegen den 17-Jährigen wird nun unter anderem wegen verbotenem Kraftfahrzeugrennen ermittelt.

/nk

