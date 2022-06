POL-OG: Ottenhöfen - Unachtsamkeit mit Folgen

Baden-Baden (ots) - Trotz unübersichtlicher Verkehrslage überholte eine 65-jährige Autofahrerin am Montagnachmittag in der Ludwig-Wilhelm-Straße eine zu diesem Zeitpunkt linksabbiegende 59-jährige Fahrerin. Aufgrund der Kollision mit dem Pkw der Abbiegenden kam die Überholende von der Straße ab, streifte dabei ein parkendes Auto und kam letztendlich in dem Zaun eines angrenzenden Grundstücks zum Stehen. An den ...

