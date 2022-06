POL-OG: Weisenbach - Einbruch in der Ferienzeit

Baden-Baden (ots) - Der Versuch sich unter Zuhilfenahme eines Gullydeckels Zutritt zu den Räumlichkeiten eines Juweliers in der Sophienstraße zu verschaffen, scheiterte für Unbekannte in der Nacht auf Dienstag kläglich. Ein Fußgänger wurde gegen 1:20 Uhr durch einen lauten Knall auf das Treiben der Unbekannten aufmerksam und alarmierte die Polizei. An der Scheibe entstanden lediglich einige Kratzer. Personen, die ...

