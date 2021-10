Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 81- Anschlussstelle Sindelfingen Ost: Auffahrunfall mit zwei leicht verletzten Personen

Ludwigsburg (ots)

Vier beschädigte Fahrzeuge, zwei leicht verletzte Personen und circa 19.000 Euro Sachschaden sind die Folge eines Auffahrunfalls, welcher sich am Samstagabend gegen 20:35 Uhr in der Abfahrt der BAB 81 ereignete. Demnach befuhr der 33 Jahre alte Fahrzeuglenker einer Mercedes-Limousine die BAB 81 in Fahrtrichtung Singen. In der Ausfahrt der Anschlussstelle Sindelfingen-Ost übersieht dieser den verkehrsbedingt haltenden Audi einer 24-Jährigen und fährt diesem hinten auf. Durch den Zusammenstoß wird der Audi der 24 Jahre alten Fahrzeuglenkerin auf einen davor befindlichen Mercedes Kleinwagen einer 36-Jährigen und in Folge dessen auf einen weiteren Audi eines 23-Jährigen aufgeschoben. Aufgrund des entstandenen Sachschadens waren die beiden erstgenannten Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit und mussten im Rahmen der Unfallaufnahme abgeschleppt werden. Der 33 Jahre alte Unfallverursacher sowie die Beifahrerin des erstgenannten Audis wurden durch den Aufprall leicht verletzt. Die verletzte Dame wurde im Verlauf zur Weiterbehandlung in ein naheliegendes Krankenhaus verbracht.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell