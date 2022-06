POL-H: Linden-Nord: Polizei fasst mutmaßlichen Drogenhändler mit Rucksack voller Marihuana

Hannover (ots) - Ein aufmerksamer Zeuge hat am Freitag, 17.06.2022, die Polizei Hannover auf die Spur eines seit fast 24 Stunden vermissten Mannes gebracht. Der 61-Jährige war am Donnerstagabend aus einem Pflegeheim in der List verschwunden. In der Folge fahndete die Polizei mit einem Foto öffentlich nach dem Mann. Am Freitagabend erhielt die Polizei den Hinweis auf ...

