Polizeidirektion Hannover

POL-H: Nachtragsmeldung: Vermisster Mann nahe Steintor in Hannover-Mitte gefunden

Hannover (ots)

Ein aufmerksamer Zeuge hat am Freitag, 17.06.2022, die Polizei Hannover auf die Spur eines seit fast 24 Stunden vermissten Mannes gebracht. Der 61-Jährige war am Donnerstagabend aus einem Pflegeheim in der List verschwunden. In der Folge fahndete die Polizei mit einem Foto öffentlich nach dem Mann. Am Freitagabend erhielt die Polizei den Hinweis auf eine entsprechende Person im Bereich des Steintors.

Die Polizei konnte den 61-Jährigen am beschriebenen Ort antreffen und zurück in die Pflegeeinrichtung bringen. Ihm geht es nach ersten Erkenntnissen gut.

Die Polizei bedankt sich bei allen, die sich an der Suche nach dem Senior beteiligt haben. Die ursprüngliche Pressemitteilung zu dem Sachverhalt musste aus datenschutzrechtlichen Gründen gelöscht werden. /ram

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell