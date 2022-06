Polizeidirektion Hannover

POL-H: Zeugenaufruf: Unbekannter scheitert mit Diebstahl auf Supermarkt-Parkplatz - Wer kann Hinweise geben?

Hannover (ots)

Ein bislang unbekannter Täter hat am Donnerstag, 16.06.2022, auf einem Supermarkt-Parkplatz in der hannoverschen Südstadt versucht, einem Mann eine gefüllte Einkaufstasche zu entreißen. Der Dieb scheiterte jedoch, da der Beutel zu Boden fiel und sich entleerte. Ein Zeuge versuchte den Täter noch zu verfolgen. Dieser entkam jedoch. Wer kann Hinweise geben?

Nach ersten Erkenntnissen des Polizeikommissariats Hannover-Südstadt beobachtete der 17 Jahre alte Zeuge am Donnerstag gegen 13:10 Uhr einen versuchten Diebstahl. Tatort war ein Supermarkt-Parkplatz an der Straße "An der Weide". Dabei näherte sich der bislang unbekannte Täter einem bislang ebenfalls nicht identifizierten Mann und versuchte, diesem eine Einkaufstasche zu entreißen. Auf der Flucht fiel die Tasche jedoch auf den Boden und der Täter lief ohne die erhoffte Beute davon. Der Zeuge versuchte den Dieb noch auf einem E-Scooter zu verfolgen. Er verlor ihn jedoch aus den Augen, so dass der Mann entkommen konnte.

Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen versuchten Diebstahls eingeleitet. Da sowohl der Täter als auch der Geschädigte unbekannt sind, bitten die Ermittler um Zeugenhinweise. Der Geschädigte wird als etwa 40 Jahre alt, klein und dünn beschrieben. Neben einem dunklen Teint hatte er kurze schwarze Haare.

Der Täter wurde als korpulent beschrieben. Er hatte ebenfalls einen dunklen Teint, kurze und krause schwarze Haare und einen Stoppelbart. Zum Zeitpunkt der Tat trug er einen dünnen grauen Pullover und eine schwarze Weste. Er flüchtete auf einem mintgrünen Fahrrad in Richtung Kleine beziehungsweise Große Düwelstraße.

Hinweise nimmt das Polizeikommissariat Hannover-Südstadt unter der Telefonnummer 0511 109-3215 entgegen. /ram

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell