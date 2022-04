Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Zeugen nach Sachbeschädigung gesucht

Nordhorn (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es in Nordhorn in der Straße Morsstiege zu einer Sachbeschädigung. Unbekannte Täter beschädigten die hintere Scheibe auf der Beifahrerseite eines Volvo. Die Täter machten keine Beute. Die Schadenshöhe steht bislang noch nicht fest. In derselben Nacht kam es in der Straße Mühlendamm ebenfalls zu einer Sachbeschädigung. Dabei wurde durch unbekannte Täter die Dreiecksscheibe eines 3er-BMW beschädigt. Die Täter machten auch hier keine Beute. Die Schadenshöhe steht bislang noch nicht fest. Am 9. April zwischen 7.30 Uhr und 11.30 Uhr wurde in der Straße Beinsstiege die Scheibe auf der Fahrerseite eines Audi Q3 eingeschlagen. Die Täter entwendeten neben Bargeld, einen Audi Aschenbecher und einen Schlüssel. Die Schadenshöhe steht bislang noch nicht fest. Am selben Tag zwischen 7.00 Uhr und 16.15 Uhr wurde in der Ochsenstraße ebenfalls eine Fensterscheibe eines Skoda Fabia eingeschlagen. Die unbekannten Täter entwendeten hier eine Dose mit Kleingeld. Die Schadenshöhe steht bislang noch nicht fest. Ob die Taten in Zusammenhang stehen, wird derzeit noch ermittelt. Die Polizei weist ausdrücklich darauf hin, dass keine sichtbaren Wertgegenstände im Fahrzeug liegen gelassen werden sollten. Hinweise nimmt die Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer 05921/3090 entgegen.

