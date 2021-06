PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Betrunkener greift Polizisten an

Bad Schwalbach (ots)

Rüdesheim am Rhein,

Freitag 04.06.2021, 23:58 Uhr.

Zu einem größeren Polizeieinsatz kam es in der Nacht von Freitag auf Samstag in der Rüdesheimer Rheinstraße. Ein Mann wurde zunächst aus einem Hotel in der Rheinstraße verwiesen, da er sich dort ungebührlich gegenüber anderen Gästen gebar. Bereits zuvor meldeten sich mehrere Mitteiler telefonisch bei der Polizei aufgrund des offenbar aggressiven Mannes. Eine Streife der Rüdesheimer Polizei wollte vor Ort den Sachverhalt aufklären, traf den Verursacher jedoch nicht mehr an. Die eingesetzten Polizisten wurden nun aber von dem Herrn, welcher zuvor den Störenfried des Hotels verwies, nicht nur unkooperativ empfangen. Der Mann griff die Beamten erst verbal, dann drohend und letzten Endes körperlich an. Weitere Unbeteiligte gesellten sich hinzu. Insgesamt mussten vier Streifen, teils aus dem Umland, zur Tatörtlichkeit eilen. Der Angriff des Mannes konnte durch die eingesetzten Streifen nur mittels körperlicher Gewalt unterbunden werden. Im Anschluss wurde er festgenommen und zur Polizeistation Rüdesheim verbracht. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,51 Promille. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann entlassen. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren.

Der Polizei liegen Hinweise vor, dass möglicherweise von Tatzeugen Videos oder Fotos gemacht wurden. Solche Personen werden aufgefordert, ihre Aufnahmen nicht im Internet zu veröffentlichen, sondern der Polizei zur Verfügung zu stellen. Weitere Hinweisgeber oder Augenzeugen melden sich bitte bei der Polizei Rüdesheim unter der Telefonnummer 06722/91120 oder jeder anderen Polizeidienststelle.

gefertigt: Laux, PHK

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell