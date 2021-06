PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Auseinandersetzung vor Gaststätte

Bad Schwalbach (ots)

Taunusstein, Aarstraße,

Freitag, 04.06.2021, 00:45 Uhr

(gr)Zu einer Bedrohung mit anschließender Körperverletzung kam es in der vergangenen Freitagnacht vor einer Gaststätte in Taunusstein Wehen. Der 20-jährige Geschädigte und seine Begleiterin verließen kurz nach Mitternacht die Gaststätte in der Aarstraße, als Sie auf die 24-jährige Tatverdächtige trafen. Die Beteiligten waren sich auf Grund persönlicher Umstände bekannt und gerieten zunächst in eine verbale Auseinandersetzung. Anschließend sprach die 24-Jährige Drohungen gegen die Begleiterin des 20-Jährigen aus und schlug daraufhin mehrfach mit der Faust gegen das Gesicht des jungen Mannes. Die Frau muss sich nun in einem Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Bedrohung sowie der Körperverletzung verantworten.

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell