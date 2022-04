Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Elkenroth - Unbekannter setzt Tennisplatz unter Wasser

Elkenroth (ots)

In der Nacht zum 23.04.2022 hat ein bisher unbekannter Täter an den Tennisplätzen des SV "Hildburg" Elkenroth in der Jahnstraße, einen Wasserhahn aufgedreht. Dadurch flossen ca. 98.000 Liter Wasser aus und spülten einen großen Teil des frisch aufgebrachten Sandes weg. Der Schaden kann noch nicht genau beziffert werden. Es wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Hinweise zu dem oder den Tätern an den Polizeibezirksdienst Gebhardshain oder die Polizeiinspektion Betzdorf.

