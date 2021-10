Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Polizei sucht Unfallflüchtigen

Offenburg (ots)

Einen Schaden von rund 5.000 Euro richtete ein bislang unbekannter Fahrzeugführer an einem geparkten Pkw beim Fachmarktzentrum in der Cité an. Der graue Golf des Geschädigten stand am vergangenen Freitag in der Zeit zwischen 08.30 und 18.30 Uhr auf dem Parkdeck 1 des Gewerbeparks. Offensichtlich kam es beim Ein- oder Ausparken des bislang Unfallflüchtigen zur Fahrzeugkollision und dem erheblichen Schaden im Bereich des linken vorderen Kotflügels beim geschädigten Pkw. Die Beamten des Polizeireviers Baden-Baden haben die Ermittlungen aufgenommen und bitte um sachdienliche Hinweise unter Tel. 07221 / 680-120.

