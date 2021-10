Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Nach Raubüberfall geflüchtet, Festnahme durch die Polizei

Kappel-Grafenhausen/Efringen-Kirchen (ots)

Am späten Freitagnachmittag wurden Angestellte einer Apotheke in der Hauptstraße von einem Unbekannten mit einer Pistole bedroht. Bei dem Überfall forderte der Mann unter Vorhalt einer Waffe zunächst eine Packung Tabletten und anschließend den Inhalt der Kasse. Er trug zum Zeitpunkt des Überfalls einen Mundschutz und eine Brille. Nachdem ihm das Geld ausgehändigt worden war, verließ er die Apotheke. Geistesgegenwärtig beobachtete eine der Angestellten, wie der Mann in einem blauen VW Passat flüchtete. Nach der Alarmierung der Polizei gegen 17.20 Uhr konnte die Zeugin einen wichtigen Hinweis auf das flüchtige Fahrzeug sowie einen Teil des Kennzeichens an die Beamten weitergeben. Sofort wurde durch das Offenburger Führungs- und Lagezentrum eine großräumige Fahndung im Bereich des Ortenaukreises und der Landkreise Emmendingen und Freiburg nach einem VW mit Freiburger Kennzeichen eingeleitet. An der Autobahnausfahrt Freiburg-Mitte fiel einer Streifenbesatzung der Verkehrspolizei Freiburg gegen 17:43 Uhr ein blauer Passat mit EM-Kennzeichen auf, der auf der A5 in südliche Richtung fuhr. Die nachfolgende Buchstabenkombination stimmte mit dem gesuchten Fahrzeug überein, weshalb die Beamten sofort die Verfolgung aufnahmen. Der flüchtige Fahrer beschleunigte den VW auf bis zu 200 km/h und benutzte dabei mehrmals den Standstreifen in Fahrtrichtung Süden. Mehrere verfügbare Streifen des Polizeipräsidiums Freiburg unterstützten dabei die Beamten auf der Autobahn. Auf Höhe Efringen-Kirchen sollte der VW gestoppt und angehalten werden. Aufgrund der hohen Geschwindigkeit fuhr der Gesuchte gegen die Leitplanke und konnte im Anschluss gegen 18 Uhr bei seinem verunfallten Pkw vorläufig festgenommen werden. Nach einer ärztlichen Inaugenscheinnahme wurde der 37-jährige Fahrer vorsorglich in eine Klinik eingeliefert. Bei der Durchsuchung des Fahrzeugs konnte eine Tasche mit einer Pistole, mehreren Messern und dem gesuchten Bargeld aufgefunden werden. Der 37-jährige Deutsche, der bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten war, wurde am Samstagnachmittag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Freiburg einem Haftrichter vorgeführt und im Anschluss in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Die weiteren Ermittlungen zu dem Raubüberfall in Kappel-Grafenhausen werden von der Kriminalpolizei Offenburg übernommen. Autofahrer, die am späten Freitagnachmittag zwischen 17:30 Uhr und 18:00 Uhr im Bereich der A5 zwischen den Anschlussstellen Freiburg-Mitte und Efringen-Kirchen durch den blauen VW Passat gefährdet wurden, setzen sich bitte mit den Beamten des Verkehrsdienstes in Weil am Rhein unter der Telefonnummer 07621/98000 in Verbindung.

