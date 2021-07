Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: A 81

Herrenberg: Unfall nach Sekundenschlaf

Ludwigsburg (ots)

Vermutlich aufgrund eines "Sekundenschlafs" hat ein 78-jähriger Autofahrer am Donnerstag gegen 01:10 Uhr auf der A 81 in Richtung Stuttgart die Kontrolle über seinen Mazda verloren. Er prallte zunächst in die linke und anschließend in die rechte Leitplanke, bevor er quer auf der Fahrbahn zum Stehen kam. Der 78-Jährige und seine Beifahrerin zogen sich leichte Verletzungen zu, die vom Rettungsdienst vor Ort versorgt wurden. Am nicht mehr fahrbereiten Mazda entstand Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro.

