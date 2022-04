POL-PDNR: Achtung, Welle von Anrufen falscher Polizeibeamter im Bereich Neuwied!

Rheinbreitbach (ots) - Am Dienstagnachmittag führte die Verkehrsdirektion des Polizeipräsidiums Koblenz im Rolandsecker Weg eine stationäre Geschwindigkeitskontrolle durch. Von 397 Fahrzeugen waren 20 Verkehrsteilnehmer zu schnell unterwegs. Die Polizei leitete Ordnungswidrigkeitenverfahren ein, die in den nächsten Wochen von der Zentralen Bußgeldstelle in Speyer geahndet werden. Rückfragen bitte an: ...

