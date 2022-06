Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Kind von Auto angefahren

Lahr (ots)

Als ein 10-jähriger Junge am Montagnachmittag aus einem Bus an der Bushaltestelle "Linde" ausstieg und anschließend die Straße überqueren wollte, wurde er von einer 39-jährigen Autofahrerin erfasst. Der Junge fiel daraufhin ungefähr einen Meter nach hinten und verletzte sich dabei leicht. Nach der Behandlung vor Ort durch den Rettungsdienst wurde der Verletzte wieder in die Obhut seiner Mutter übergeben. Am Unfallwagen entstand ein Schaden von rund 500 Euro.

/nk

