Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Gullydeckel auf Scheibe geworfen

Baden-Baden (ots)

Der Versuch sich unter Zuhilfenahme eines Gullydeckels Zutritt zu den Räumlichkeiten eines Juweliers in der Sophienstraße zu verschaffen, scheiterte für Unbekannte in der Nacht auf Dienstag kläglich. Ein Fußgänger wurde gegen 1:20 Uhr durch einen lauten Knall auf das Treiben der Unbekannten aufmerksam und alarmierte die Polizei. An der Scheibe entstanden lediglich einige Kratzer. Personen, die zur genannten Zeit etwas Auffälliges beobachten konnten, werden unter der Telefonnummer: 07221 680-0 um Kontaktaufnahme mit den ermittelnden Beamten gebeten.

