Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 220510-3: Vier Radfahrunfälle - Schwer verletztes Kind und drei leicht verletzte Erwachsene

Bedburg, Bergheim, Pulheim (ots)

Am Montag (9. Mai) haben sich vier Radfahrer bei Verkehrsunfällen in Pulheim, Bergheim und Bedburg verletzt. Darunter waren ein elfjähriger Junge und drei Erwachsene (w 47, w 58, m 51). Rettungskräfte brachten das Kind in eine Uniklinik, während die anderen Verletzten ambulant in umliegenden Krankenhäusern behandelt wurden.

Der Elfjährige fuhr nach ersten Ermittlungen gegen 18.15 Uhr mit seinem Fahrrad auf der Widdersdorfer Straße in Pulheim in Richtung Margeritenweg. Dort sei der Junge nach Angaben von Zeugen (36/44) ungebremst gegen ein Wohnmobil gefahren, das auf der Fahrbahn in einer gekennzeichneten Parkbucht stand. Die Zeugen leisteten Erste-Hilfe und verständigten die Rettungskräfte. Bei dem Verkehrsunfall trug der Elfjährige einen Helm.

In Bedburg verletzte sich am Montagmorgen gegen 10 Uhr eine 58-jährige Radfahrerin. Sie fuhr auf der Graf-Salm-Straße in Richtung Friedrich-Wilhelm-Straße. An der Einmündung zur Arnold-Freund-Straße soll eine 52-jährige VW-Fahrerin angefahren sein, um auf die Graf-Salm-Straße abzubiegen. Dabei sei sie gegen das Fahrrad gestoßen, so dass die 58-Jährige zu Boden fiel.

Nur wenig später gegen 10.10 Uhr kam es in Bergheim zu einem Abbiegeunfall zwischen einem Fahrrad und einem Auto. Eine 47-Jährige fuhr mit ihrem Rad auf der Kirchstraße in Richtung "Am Knüchelsdamm". Als sich die Radfahrerin in der Einmündung zur Giersbergstraße befunden hat, soll ein 85-jähriger Autofahrer losgefahren sein, um rechts auf die Kirchstraße abzubiegen. Es kam zum Zusammenstoß zwischen Auto und Fahrrad. Die 47-Jährige stürzte und verletzte sich leicht. Einen Helm trug die Radfahrerin bei dem Unfall nicht.

Ein ähnlicher Unfall ereignete sich gegen 17.30 Uhr in Pulheim auf der Hahnenstraße. Eine 26-Jährige soll mit ihrem BMW im Kreuzungsbereich von Hahnenstraße und Nettegasse in die Einmündung gerollt sein, nachdem sie kurz angehalten hatte. Im Einmündungsbereich sei es zu einem Zusammenstoß mit einem Radfahrer (51) gekommen, der auf der Hahnenstraße in Richtung Stommelerbusch gefahren sei. Er verletzte sich bei einem Sturz zu Boden leicht. (akl)

