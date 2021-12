Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Pressebericht der Kreispolizeibehörde Soest vom Wochenende

Soest (ots)

Erwitte-Norddorf - Kollision Pkw mit Radfahrer Am Freitag, gegen 14.55 Uhr, befuhr ein 79-jähriger Mann mit seinem Pkw die Straße Am Wördehoff in Fahrtrichtung Ebbinghausen. Nach derzeitigem Kenntnisstand übersah der Pkw-Fahrer aufgrund der sehr tief stehenden Sonne einen in gleicher Richtung vorausfahrenden Radfahrer am rechten Fahrbahnrand. Der Pkw fuhr auf den 37-jährigen Radfahrer auf. Durch die Kollision wurde der Radfahrer in den angrenzenden Straßengraben geschleudert. Der Radfahrer wurde schwer verletzt und mit einem Rettungswagen dem Krankenhaus zugeführt. Der Pkw-Fahrer wurde leicht verletzt und ebenfalls ins Krankenhaus verbracht. Der Sachschaden wird auf 1000 Euro geschätzt. (tk)

Welver-Illingen - Verkehrsunfall mit Personenschaden auf Glatteis Ein 23-jähriger Mann befuhr mit seinem Pkw die Straße Osterfeld (K 19) in Richtung Illingen. Der Pkw-Fahrer hatte die bestehende Fahrbahnglätte bereits wahrgenommen und seine Geschwindigkeit erheblich reduziert. Auf einer Brücke über die Bahngleise verlor der Pkw-Fahrer trotzdem die Kontrolle über seinen Pkw. Er schleuderte auf die Fahrspur des Gegenverkehrs und kollidierte hier mit dem entgegenkommenden Pkw einer 49-jährigen Frau. Ein sich der Unfallstelle annähernder Pkw-Fahrer (66 Jahre) erkannte das Geschehen. Er bremste seinen Pkw rechtzeitig ab, rutschte dennoch wegen des Glatteises in die Unfallstelle. Durch den Verkehrsunfall wurden drei Personen schwer verletzt und in Krankenhäuser eingeliefert. Der Sachschaden wird auf ca. 30000 Euro geschätzt, zwei Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. (tk)

Lippstadt-Lipperode - Radfahrerin fährt auf geparkten Pkw Am Freitag, gegen 10.06 Uhr, befuhr eine 82-jährige Radfahrerin die Straße Dunkler Weg. Laut Zeugenaussage fuhr die Radfahrerin ungebremst auf einen am rechten Fahrbahnrand abgeparkten Pkw auf. Durch den Aufprall wurde die Radfahrerin schwer verletzt und vom Rettungsdienst ins Krankenhaus verbracht. Der Sachschaden wird auf ca. 400 Euro geschätzt. (tk)

Werl - Verkehrsunfall mit Personenschaden Am Samstagnachmittag ereignete sich gegen 18:15 Uhr auf der Straße "Hellweg" ein Verkehrsunfall, bei dem eine 54-jährige Frau aus Werl leicht verletzt wurde. Sie war mit ihrem Dacia Sandero in Richtung Neheimer Straße unterwegs, als zeitgleich eine 59-jährige Werlerin mit ihrem VW Caddy aus einer Grundstückszufahrt in die Straße einfuhr, ohne auf den querenden Verkehr zu achten. Es kam zur Kollision der Fahrzeuge, bei der die Autofahrerin im Dacia leicht verletzt wurde. Sie wurde am Unfallort kurzzeitig vom Rettungsdienst versorgt. Der Sachschaden an den beteiligten Fahrzeugen beläuft sich auf geschätzte 10.000 Euro. (sn)

Warstein - Alleinunfall mit schwer verletzter Person und erheblichem Sachschaden Am Samstagmorgen befuhr ein 25-jähriger Mann aus Warstein mit seinem Alfa Romeo gegen 05:50 Uhr die Bundesstraße 55 (Külbe) aus Belecke kommend in Richtung Lippstadt. Aus unbekannter Ursache kam er hinter dem Industriegebiet Belecke-Nord in Höhe der WLE-Gleise nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Pkw durchfuhr den angrenzenden Straßengraben, geriet ins Schleudern und prallte nachfolgend gegen die Lichtzeichenanlage sowie die Schranke des Bahnübergangs. Dann überschlug sich das Fahrzeug und kam auf dem Dach liegend im Gleisbett zum Stillstand. Der Warsteiner wurde in Folge der Kollision schwer verletzt und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht werden. Die vom Unfallfahrzeug getroffenen, bahntechnischen Einrichtungen wurden aus der Verankerung gerissen und zerstört. Am Fahrzeug entstand Totalschaden. Die B55 musste im Zuge der Unfallaufnahme zeitweise voll gesperrt werden. (sn)

Werl - Einbruch in ein Wohnhaus

Am Freitag, in der Zeit zwischen 11.40 Uhr und 20.05 Uhr, drangen bisher unbekannte Täter in ein Wohnhaus in der Bernhard-Hellmann-Straße ein. Durch Aufbrechen der Terrassentür gelangten sie in das Haus. Hier durchwühlten sie die Behältnisse und entfernten sich anschließend mit Bargeld und Schmuck als Beute. Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizei Werl unter der Rufnummer 02922-91000. (AG)

Bad Sassendorf-Weslarn - Zwei Verletzte nach Verkehrsunfall Am Samstagabend, gegen 23.55 Uhr, befuhr eine 18 Jahre alte Frau aus dem Lippetal mit einem Pkw Opel Agila den Hovestädter Weg von Weslarn in Richtung Hovestadt. Ausgangs einer leichten Linkskurve verlor sie die Kontrolle über das Fahrzeug, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und das Fahrzeug blieb stark beschädigt im Straßengraben liegen. Die Fahrerin und ihre 20 Jahre alte Mitfahrerin, ebenfalls aus Lippetal stammend, wurden bei dem Verkehrsunfall verletzt. Die Erstversorgung vor Ort erfolgte durch den Rettungsdienst. Anschließend wurden beide Verletzte in ein Krankenhaus transportiert. Das schwer beschädigte Fahrzeug musste von einem Abschleppdienst geborgen und abtransportiert werden. (AG)

