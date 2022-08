Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Drei Verletzte bei Unfall in Dohrgaul

Wipperfürth (ots)

Bei einem Unfall auf der L 302 in Wipperfürth-Dohrgaul sind am Montagnachmittag (29. August) drei Personen verletzt worden.

Ein 73-jähriger Motorradfahrer war mit einer 68-jährigen Sozia (beide aus Hilden) gegen 16.40 Uhr auf der L 302 von Wipperfürth in Richtung Lindlar gefahren. In Dohrgaul bog er zunächst nach links in Richtung Marienheide ab. Weil die Straße dort durch Bauarbeiten gesperrt ist, drehte er sein Krad, um nach Überquerung der L 302 in Richtung Agathaberg zu fahren. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem PKW eines 37-Jährigen aus Wipperfürth, der aus Richtung Lindlar kommend die L 302 befuhr. Sowohl der Motorradfahrer als auch der Autofahrer erlitten bei dem Unfall leichte Verletzungen. Die 68-jährige Sozia musste dagegen mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden.

