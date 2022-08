Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Autofahrer musste nach Unfall zur Blutprobe

Gummersbach (ots)

Am Dienstagabend (30. August) ist ein Autofahrer auf der Landstraße 323 in Gummersbach-Lützinghausen von der Fahrbahn abgekommen. Der Wagen flüchtete im Anschluss von der Unfallstelle; im Rahmen von Ermittlungen konnte der mutmaßliche Fahrer stark alkoholisiert angetroffen werden.

Gegen 21.45 Uhr hatten Zeugen die Polizei informiert, nachdem sie aus Richtung der L 323 ein lautes Unfallgeräusch gehört hatten. Es stellte sich heraus, dass ein roter Nissan auf dem Weg in Richtung Strombach von der Fahrbahn abgekommen und in einen Böschungsbereich geprallt war. Obwohl dabei ein Reifen von der Felge sprang, setzte der Fahrer seine zunächst Fahrt fort. In Höhe der Ortslage Veste hielt er sein stark beschädigtes Fahrzeug an. Als ihm mehrere Zeugen zu Hilfe kommen wollten, flüchtete er zu Fuß von der Unfallstelle. Eine Fahndung der Polizei verlief zunächst negativ. Als die Polizei den Fahrzeugeigentümer und mutmaßlichen Fahrer etwa drei Stunden später an seiner Wohnanschrift antraf, stand dieser stark unter Alkoholeinwirkung. Daher ließen die Beamten dem 36-jährigen Gummersbacher eine Blutprobe entnehmen und stellten den Führerschein sicher.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell