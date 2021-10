Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Biberach - Einbrecher im Kindergarten/ In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag stieg ein Unbekannter in einen Kindergarten in Biberach ein.

Laut Polizeiangaben suchte der Einbrecher ein Gebäude im Neusatzweg auf. Zwischen 16 Uhr und 6.30 Uhr ist der Täter auf unbekannte Weise in den Kindergarten eingedrungen. Im Innern suchte er nach Brauchbarem. Er fand Lebensmittel, welche er mitnahm. Die Polizei (Tel. 07351/4470) hat die Spuren gesichert und die Ermittlungen aufgenommen.

In der dunklen Jahreszeit steigt die Zahl der Einbrüche erfahrungsgemäß wieder. Die Polizei geht mit verstärkten Streifen und Kontrollen, einer eigens eingerichteten Ermittlungsgruppe und intensivierter Spurensicherung dagegen vor. Sie empfiehlt, sich gegen Einbruch zu schützen. Wie das geht, darüber informieren bei den Polizeidienststellen im Land die Kriminalpolizeilichen Beratungsstellen. Für die Menschen in Ulm und Umgebung ist diese unter Tel. 0731/188-1444 zu erreichen. Sie informiert kostenlos, unabhängig, kompetent und produktneutral welche Sicherungen am Gebäude sinnvoll sind. Auch im Internet gibt die Polizei Tipps unter www.k-einbruch.de

