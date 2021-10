Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Kirchberg - Zigarettenautomat aufgebrochen/ Zigaretten und Bargeld erbeuteten Unbekannte von Mittwoch auf Donnerstag in Kirchberg.

Der Zigarettenautomat stand im Altkellmünzer Weg. Ein Zeuge entdeckte am Donnerstagfrüh den aufgebrochenen Automaten. Unbekannte öffneten zwischen 18.30 und 8 Uhr mit brachialer Gewalt den Automaten, der an einem Metallzaun befestigt war. Die Täter gelangten an den Geldschacht und erbeuteten Bares. Ebenso nahmen sie Zigarettenschachteln mit. Die Polizei (Tel. 07352/202050) sicherte die Spuren und hat die Ermittlungen aufgenommen. Zurück blieb ein Sachschaden von mehreren tausend Euro.

