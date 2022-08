Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Tatverdächtiger nach Raub auf Lottogeschäft ermittelt

Hückeswagen (ots)

Nach einem Raub auf ein Lottogeschäft am 4. August in Hückeswagen (siehe Pressemeldung https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65843/5289551) hat die Polizei einen 18-Jährigen aus Hückeswagen als Tatverdächtigen ermittelt.

Am 4. August hatte ein maskierter Mann eine Lottogeschäft am Graf-Arnold-Platz betreten und unter Vorhalt einer Schusswaffe die Herausgabe von Bargeld erzwungen. Anschließend konnte er mit seiner Beute flüchten. Nach Hinweisen aus der Bevölkerung hatte sich ein Tatverdacht gegen den 18-Jährigen ergeben. Am Montagmorgen (29. August) stand die Polizei mit einem Durchsuchungsbeschluss vor der Tür. Dabei konnte die Polizei zwei PTB-Waffen, darunter die mutmaßliche Tatwaffe, sicherstellen. In einer ersten Befragung räumte der 18-Jährige die Tat ein.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell