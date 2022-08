Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Bewaffneter Raubüberfall auf Lottogeschäft

Hückeswagen (ots)

Ein Geschäft am Graf-Arnold-Platz ist am Donnerstag (4. August) von einem Unbekannten überfallen und ausgeraubt worden. Kurz vor elf Uhr betrat ein maskierter, schwarz gekleideter Mann das Geschäft und erzwang unter dem Vorhalt einer Schusswaffe die Herausgabe von Bargeld aus dem Kassenbestand. Mit seiner Beute flüchtete er anschließend zu Fuß in Richtung der Straße "Zur Landwehr".

Der Täter wurde von Zeugen auf ein Alter zwischen 20 und 25 Jahren und eine Größe zwischen 175 und 185 cm geschätzt. Bekleidet war er zur Tatzeit mit einer schwarzen Hose, einem schwarzen Sweatshirt und roten Turnschuhen. Sein Gesicht hatte er mit einer schwarzen Sturmhaube verdeckt. Eine Zeugin konnte beobachten, wie sich der Täter die Haube während seiner Flucht vom Kopf zog, sodass sie eine dunkelblonde Kurzhaarfrisur erkennen konnte.

Eine Fahndung der Polizei nach dem Täter verlief zunächst erfolglos. Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen nimmt das Kriminalkommissariat 1 in Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

