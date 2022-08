POL-GM: Seniorenkino: Love Scamming - Betrüger auf der Suche nach einsamen Herzen

Hückeswagen (ots) - Nach einem Raub auf ein Lottogeschäft am 4. August in Hückeswagen (siehe Pressemeldung https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65843/5289551) hat die Polizei einen 18-Jährigen aus Hückeswagen als Tatverdächtigen ermittelt. Am 4. August hatte ein maskierter Mann eine Lottogeschäft am Graf-Arnold-Platz betreten und unter Vorhalt einer Schusswaffe die Herausgabe von Bargeld erzwungen. ...

