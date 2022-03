Polizeidirektion Lübeck

Neustart - jetzt geht´s los! Verkehrserziehung in den Osterferien

Nach einer Corona bedingten Pause bietet die Präventionsstelle der Polizeidirektion Lübeck in den Osterferien wieder die bei Kindern beliebten Ferien-Radfahraktionen in der Jugendverkehrsschule am Meesenplatz an.

Dieses Mal wird der Schwerpunkt auf das motorische Radfahrtraining für Kinder im Alter zwischen 8 und 11 Jahren gelegt, um sie fit für das Radfahren zu machen.

Seit 2020 konnten sowohl die Ferienveranstaltungen als auch die schulischen Veranstaltungen für die Dritt- und Viertklässler in der Jugendverkehrsschule nur eingeschränkt angeboten werden. Um diese Ausfälle zu kompensieren, bieten die Präventionsbeamtinnen und Präventionsbeamten der Polizeidirektion Lübeck insgesamt sechs gleiche und nicht aufeinander aufbauende Übungseinheiten an. Diese finden an folgenden Tagen in der Zeit von 09:30 bis 11:00 Uhr und von 13:30 Uhr bis 15:00 Uhr in der Jugendverkehrsschule am Meesenring 7 in Lübeck statt:

Montag, den 04.042022, Dienstag, den 05.04.2022 sowie Mittwoch, den 06.04.2022.

Eine Anmeldung ist erforderlich und kann für den jeweilig gewünschten Kurs unter der zentralen Rufnummer 0451-1310 erfolgen. Die Teilnahme ist natürlich kostenfrei.

Aus Hygieneschutzgründen sollten die Kinder möglichst ihr eigenes Fahrrad und einen passenden Helm mitbringen sowie eine geeignete Schutzmaske vorhalten. Die Begleitung durch Eltern ist ausdrücklich erwünscht.

Im Rahmen der schulischen Radfahrausbildung zeigt sich deutlich, dass die Radfahrkünste der Kinder seit Jahren nachlassen. Aus diesem Grunde empfiehlt die Präventionsstelle der Polizeidirektion Lübeck den Eltern, sich selbst stets vorbildlich zu verhalten und zudem im Alltag zusammen mit den Kindern das Radfahren zu üben. Hierzu sind beispielsweise gemeinsame Radtouren oder spezielle motorische Übungen geeignet.

Um Eltern und Kinder hierbei zu unterstützen und Anreize zu schaffen, bietet sich eine Teilnahme an der Ferien-Radfahraktion an. Im Anschluss an die Teilnahme werden allen Anwesenden zwei aufeinander aufbauende Übungskataloge überreicht.

Diese Initiative wird unterstützt vom Rotary Club "Lübeck - Burgtor".

