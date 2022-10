Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Mehrere Einbrüche an der Friederikenstraße

Papenburg (ots)

In der Nacht zu Mittwoch sind unbekannte Täter in mehrere Objekte an der Friederikenstraße in Papenburg eingebrochen. In einer Bäckerei verschafften sie sich gewaltsam Zugang durch die Vordertür und entwendeten eine Kaffeekasse. Außerdem brachen die Täter in einen dortigen Lebensmittelmarkt ein und entwendeten eine Kasse. In den Heizungsraum eines Bürogebäudes brachen sie ebenfalls ein. Ob die Täter hier Beute machten, steht bisher noch nicht fest. Eine Geldkassette entwendete die Täter aus einem Lokal, nachdem sie durch das Beschädigen einer Tür in die Räume gelangten. Die Höhe des Sachschadens steht bisher noch nicht fest. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Papenburg unter der Rufnummer 04961/9260 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell