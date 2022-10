Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Radfahrerin leicht verletzt

Papenburg (ots)

Am Mittwoch kam es auf der Straße Splitting rechts in Papenburg zu einem Verkehrsunfall. Eine Person wurde dabei verletzt. Eine 18-jährige Radfahrerin befuhr gegen 23 Uhr die die Straße Umländerwiek rechts in Fahrtrichtung Splitting rechts. Am angrenzenden Kreisverkehr beabsichtigte sie die Straße entgegengesetzt der Fahrtrichtung zu überqueren. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Mercedes eines 49-Jährigen, der den Kreisverkehr an der Ausfahrt in Richtung Surwold verließ. Die Radfahrerin wurde dabei leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro.

